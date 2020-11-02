Три станции для зарядки электромобилей поставили в Ленобласти

Станции введены в эксплуатацию 2 ноября предприятием «Россети Ленэнерго» и швейцарско-шведской корпорацией ABB в Ленинградской области. Каждая заряжает электромобиль полностью за 1-1,5 часа.

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Одна расположена на 65-м километре трассы «Скандинавия», на АЗС в Огоньках. Еще две – на парковочной зоне в Кондратьево на 191-м километре трассы. Станции эффективно работают и в холодную, и в жаркую погоду.

Сейчас в Ленинградской области и Санкт-Петербурге работают 49 зарядных станций «Россети Ленэнерго». Их ввод – очередной этап развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта от ПАО «Россети».