Мужчина махнул рукой перед электричкой и получил перелом во Всеволожском районе

В дежурную часть транспортной полиции 1 ноября около 16:30 сообщили о том, что во Всеволожском районе электропоезд направления «Петербург – Сосново» задел мужчину.

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Столкновение произошло на перегоне «Девяткино — Камитолово». Личность пострадавшего установлена – им оказался 32-летний житель Ленинградской области. Его госпитализировали с перелом правой руки.

По предварительной информации, мужчина махнул рукой перед приближающимся электропоездом. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.