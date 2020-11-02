Труп жителя Гатчины с огнестрельным ранением нашли у Торфяного

В полицию Гатчинского района 1 ноября около 18:00 сообщили о трупе мужчины с огнестрельным ранением левого плеча в нескольких метрах от дороги у поселка Торфяное.

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Личность погибшего установлена – им оказался 56-летний житель Гатчины. Рядом с телом найдены охотничье ружье, рюкзак и патронташ. Прибывшие на место полицейские также нашли одну стреляную гильзу.

Следов борьбы, насилия и волочения тела не обнаружено. Обстоятельства и причины смерти устанавливает отдел следственного комитета по Гатчинскому району.