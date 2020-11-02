В Гидрометцентре рассказали, к какой зиме россиянам готовиться в этом году. По прогнозам синоптиков, она будет более холодной, чем годом ранее.
Россиянам рассказали, что в этом году зима выдастся более холодной, чем в прошлом, а также достаточно неоднородной — с перепадами температур. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «РИА Новости».
По словам синоптика, все дело в теплых воздушных массах: если в минувшем году они перемещались с запада и юго-запада, то грядущей зимой таких процессов не ожидается.
«Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. <…> В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», — пояснил Вильфанд.