В Гидрометцентре рассказали, к какой зиме россиянам готовиться в этом году. По прогнозам синоптиков, она будет более холодной, чем годом ранее.

Россиянам рассказали, что в этом году зима выдастся более холодной, чем в прошлом, а также достаточно неоднородной — с перепадами температур. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «РИА Новости».

По словам синоптика, все дело в теплых воздушных массах: если в минувшем году они перемещались с запада и юго-запада, то грядущей зимой таких процессов не ожидается.