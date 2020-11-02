Выборг и Петербург – одни из популярных мест отдыха туристов на Новый год

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Tvil.ru, для отдыха в новогодние праздники россияне предпочитаются Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Нижний Новгород.

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В 2020 году в список лидеров предпочтений не вошли Черноморское и Азовское побережье России. Зато россиян интересуют Челябинск, Владивосток, Кимры и Егорьевск. В Ленинградской области среди предпочтений – Выборг.

Список составлен на основе бронирований жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года. На предстоящие новогодние праздники туристы планируют потратить от 1,5 до 51,4 тысячи рублей в сутки.