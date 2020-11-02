Дрозденко решил вопрос жительницы Тосно с «зависшим» маммографом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко решил проблему жительницы Тосно, которая не могла добиться от клиники расшифровки своей маммографии из-за «зависшего» аппарата.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прямую линию и решил проблему жительницы Тосно.

Так, во время телефонной линии женщина пожаловалась, что так и не получила расшифровку своей маммографии, сделанной в поликлинике еще 28 сентября. Проблема была в самом аппарате, который попросту «завис»: женщине обещали предоставить запись позднее, однако с тех пор прошел целый месяц. Дрозденко, в свою очередь, попросил главу администрации Тосненского района Андрея Клементьева решить этот вопрос.

«Скажу сразу, что виновного мы точно найдем. Я дам поручение разобраться с этой ситуацией», — заявил глава Ленобласти.

Как выяснилось, маммограф уже был исправен, и женщине пообещали тут же выдать расшифровку.