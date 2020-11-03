В Госдуме предложили создать в медвузах бюджетные места на второе высшее 

В Госдуме рассмотрят предложение о создании бюджетных мест на второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности.

По словам инициатора, депутата Госдумы Василия Власова, в стране наблюдается дефицит квалифицированных медработников, особенно это заметно в небольших населенных пунктах. На фоне этой проблемы, по мнению Власова, государство должно подумать над созданием дополнительных стимулирующих мер, пишет RT.

“Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения”, — отметил Власов.

Ранее мы рассказывали, что абитуриенты смогут подать документы для поступления в вузы онлайн. Уже в 2021 году подать документы удаленно можно будет в 135 вузов.