Абитуриенты смогут подать документы для поступления в вузы онлайн

Об этом сообщают в Министерстве образования и науки. Ожидается, что уже в 2021 году подать документы удаленно можно будет в 135 вузов.

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Сервис «Поступление в вуз онлайн» работает на госуслугах с июня 2020 года. Абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. Сервисом воспользовались более 20 тысяч человек. Подано около 70 тысяч заявлений.

Сейчас разрабатывается новый функционала сервиса, с помощью которого можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении.