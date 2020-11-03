В Луге неизвестный изнасиловал девушку, надев ей на голову пакет

В воскресенье, 1 ноября, в полицию Лужского района обратилась жительница военного городка Луга-3 с заявлением об изнасиловании.

По ее словам, около 22.30 неизвестный напал на нее возле одного из домов, применив физическую силу, он надел ей на голову пакет и изнасиловал. После этого мужчина отвел 26-летнюю девушку в подъезд ближайшего дома и скрылся с места преступления, пишут «Невские новости».

Видеонаблюдения на месте преступления и в подъезде не оказалось. Возбуждено уголовное дело, насильник разыскивается.

Ранее мы рассказывали, что в Пикалево парень после интима с пьяной 14-летней девочкой сам явился в полицию и обо всем рассказал.