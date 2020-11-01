В Пикалево парень после интима с пьяной 14-летней девочкой сам явился в полицию

Молодой человек после интимной близости с несовершеннолетней сам пришел в полицию Бокситогорского района и обо всем рассказал.

Он сообщил, что вечером находился в гостях у 14-летней девушки на Спортивной улице в Пикалево. Совместное распитие алкоголя завершилось интимной близостью. Немного протрезвев, он осознал содеянное и решил сам сознаться полиции.

Возбуждено уголовное дело, а парня задержали. В результате Бокситогорский городской суд приговорил его к 120 часам обязательных работ, пишет 78.ru.

Ранее мы рассказывали, что житель Выборгского района развращал несовершеннолетних через соцсети. Он в ходе переписки склонял их присылать личные видеозаписи интимного характера. Установлено 11 эпизодов.