В Ленобласти зафиксирован 141 новый случай COVID-19 — данные на 3 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 11 868 человек. Выздоровело – 6 343 человек.
Волосовский район:
- Волосово — 2;
- Извара — 1;
- Красные Череповицы — 1.
Волховский район:
- Сясьстрой — 4;
- Новая Ладога — 1;
- Старая Ладога — 1;
- Аврово — 1;
- Иссад — 1.
Всеволожский район:
- Мурино — 11;
- Всеволожск — 12;
- Кудрово — 1;
- Сертолово — 4;
- Кузьмоловский — 5;
- Романовка — 1;
- Корнево — 2;
- Мистолово — 1
- Кальтино — 1;
- Токкари — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 12;
- Рощино — 1;
- Светогорск — 1;
- Красный Холм — 1.
Гатчинский район:
- Гатчина — 4;
- Никольское — 2;
- Высокоключевой — 1;
- Сиверский — 1;
- Малое Верево — 1;
- Батово — 1;
- Большие Колпаны — 2;
- Торфопредприятие — 1;
- СНТ Лесное — 1;
- Пудость — 2.
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 4;
- Кингисеппский — 2;
- Захонье-2 — 1;
- Косколово — 1;
- Нежново — 1.
Киришский район:
- Кириши — 5.
Кировский район:
- Синявино — 1.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 1;
- Оятский участок — 1.
Ломоносовский район:
- Новогорелово — 1;
- Лаголово — 1;
- Оржицы — 1;
- Пеники — 1;
- Кипень — 1;
- Пикколово — 1.
Лужский район:
- Луга — 7.
Приозерский район:
- Приозерск — 7;
- Саперное — 2;
- Снегиревка — 2;
- Громово — 1;
- Кузнечное — 1.
Сланцевский район:
- Сланцы — 3.
Тихвинский район:
- Тихвин — 5;
- Цвылёво — 2.
Тосненский район:
- Тосно — 1;
- Тельмана — 1;
- Никольское — 1;
- Федоровское — 1;
- Аннолово — 2.