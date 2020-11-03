В Ленобласти зафиксирован 141 новый случай COVID-19 — данные на 3 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 11 868 человек. Выздоровело – 6 343 человек.

Волосовский район:

Волосово — 2;

Извара — 1;

Красные Череповицы — 1.

Волховский район:

Сясьстрой — 4;

Новая Ладога — 1;

Старая Ладога — 1;

Аврово — 1;

Иссад — 1.

Всеволожский район:

Мурино — 11;

Всеволожск — 12;

Кудрово — 1;

Сертолово — 4;

Кузьмоловский — 5;

Романовка — 1;

Корнево — 2;

Мистолово — 1

Кальтино — 1;

Токкари — 1.

Выборгский район:

Выборг — 12;

Рощино — 1;

Светогорск — 1;

Красный Холм — 1.

Гатчинский район:

Гатчина — 4;

Никольское — 2;

Высокоключевой — 1;

Сиверский — 1;

Малое Верево — 1;

Батово — 1;

Большие Колпаны — 2;

Торфопредприятие — 1;

СНТ Лесное — 1;

Пудость — 2.

Кингисеппский район:

Кингисепп — 4;

Кингисеппский — 2;

Захонье-2 — 1;

Косколово — 1;

Нежново — 1.

Киришский район:

Кириши — 5.

Кировский район:

Синявино — 1.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 1;

Оятский участок — 1.

Ломоносовский район:

Новогорелово — 1;

Лаголово — 1;

Оржицы — 1;

Пеники — 1;

Кипень — 1;

Пикколово — 1.

Лужский район:

Луга — 7.

Приозерский район:

Приозерск — 7;

Саперное — 2;

Снегиревка — 2;

Громово — 1;

Кузнечное — 1.

Сланцевский район:

Сланцы — 3.

Тихвинский район:

Тихвин — 5;

Цвылёво — 2.

Тосненский район: