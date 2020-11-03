В Ленобласти зафиксирован 141 новый случай COVID-19 — данные на 3 ноября

Автор: Гузель Галимова
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 11 868 человек. Выздоровело – 6 343 человек. 

Волосовский район:
  • Волосово — 2;
  • Извара — 1;
  • Красные Череповицы — 1.

Волховский район:

  • Сясьстрой — 4;
  • Новая Ладога — 1;
  • Старая Ладога — 1;
  • Аврово — 1;
  • Иссад — 1.
Всеволожский район:
  • Мурино — 11;
  • Всеволожск — 12;
  • Кудрово — 1;
  • Сертолово — 4;
  • Кузьмоловский — 5;
  • Романовка — 1;
  • Корнево — 2;
  • Мистолово — 1
  • Кальтино — 1;
  • Токкари — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 12;
  • Рощино — 1;
  • Светогорск — 1;
  • Красный Холм — 1.
Гатчинский район:
  • Гатчина — 4;
  • Никольское — 2;
  • Высокоключевой — 1;
  • Сиверский — 1;
  • Малое Верево — 1;
  • Батово — 1;
  • Большие Колпаны — 2;
  • Торфопредприятие — 1;
  • СНТ Лесное — 1;
  • Пудость — 2.
Кингисеппский район:
  • Кингисепп — 4;
  • Кингисеппский — 2;
  • Захонье-2 — 1;
  • Косколово — 1;
  • Нежново — 1.
Киришский район:
  • Кириши — 5.
Кировский район:
  • Синявино — 1.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле — 1;
  • Оятский участок — 1.
Ломоносовский район:
  • Новогорелово — 1;
  • Лаголово — 1;
  • Оржицы — 1;
  • Пеники — 1;
  • Кипень — 1;
  • Пикколово — 1.
Лужский район:
  • Луга — 7.
Приозерский район:
  • Приозерск — 7;
  • Саперное — 2;
  • Снегиревка — 2;
  • Громово — 1;
  • Кузнечное — 1.
Сланцевский район:
  • Сланцы — 3.
Тихвинский район:
  • Тихвин — 5;
  • Цвылёво — 2.
Тосненский район:
  • Тосно — 1;
  • Тельмана — 1;
  • Никольское — 1;
  • Федоровское — 1;
  • Аннолово — 2.
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