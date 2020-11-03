Сотрудники спецслужб смогут иметь второе гражданство

Как сообщают «Ведомости», соответствующие поправки в законы о внешней разведке и ФСБ внес в Государственную думу Владимир Путин.

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В законопроекте указано, что сотрудники ФСБ, СВР и военнослужащие могут иметь второе гражданство или вид на жительство, если это нужно для решения задач служебной и разведывательной деятельности.

Соответствующее решение будет приниматься по каждому сотруднику индивидуально. Это вменяется в обязанности руководителя службы. Ранее вид на жительство в другой стране был причиной для увольнения из ФСБ.