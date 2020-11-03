Добровольцы Ленобласти отметят День народного единства Фестивалем подростковых клубов

Молодежный фестиваль клубов «Мы вместе» пройдет в Кингисеппе 4 ноября и соберет на своей площадке около 80 волонтеров со всех районов региона

Старт фестивалю в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» даст «Герой нашего времени» на Панельной дискуссии, а на площадках образовательной программы для новичков, активистов и профессионалов пройдут полезные мастер- классы.

Желающие могут присоединиться к онлайн-трансляциям в социальных сетях Инстаграмм, ВКонтакте и на YouTube.

Ранее мы рассказывали, что три волонтера из Ленобласти вышли в финал конкурса «Доброволец России». Имена победителей станут известны 5 декабря в Национальный день добровольца.

Вам будет интересно Ленинградцев предостерегли от фейков о "волонтерах", раздающих пропитанные наркотиками маски Комитет по здравоохранению Ленобласти предупредил жителей региона об участившихся случаях распространения фейков через мессенджеры. Сообщается о "волонтерах", которые якобы раздают... 20.10.2020 202

Как уже ранее писал ivbg.ru, председатель Комитет по молодежной политике региона Алексей Орлов отметил, что молодежь региона активно вовлечена в деятельность общественных объединений на базе школ и техникумов: в 2019 год таковых было 10 тыс. человек, к 2024 году показатель должен составить 80 тыс. 20% студентов участвует в клубном студенческом движении (план 2024 года — 70%). 30% молодежи задействована в творческой деятельности (план 2024 года – 45%).

Также 14% ленинградцев уже сегодня принимают участие в различных добровольческих движениях. К 2024 году планируется вовлечь в волонтерскую деятельность не менее 20% ленинградцев. Среди других направлений – привлечение молодежи в общественные объединения, к творческой деятельности, развитие клубного студенческого движения.

Для достижения намеченных целей в регионе запланировано создать уже в 2021 году 6 центров поддержки волонтерства, при этом в прошлом году два центра заработало в Киришском и Всеволожском районах.