Сергей Перминов добивается поставок вакцины от гриппа в Ленобласть

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов на проходившем 3 ноября заседании Совета Федерации напомнил о поручении президента профинансировать вакцинацию от гриппа для 60% населения России.

В Ленинградской области в соответствии с этим поручением должна быть проведена вакцинация для почти 1 млн 95 тысяч человек. Однако при федеральной поставке в 574 тысячи доз дефицит поставок все еще составляет 521 тысячу доз.

«Совершенно очевидно, что субъект может не справиться с исполнением поручения президента в установленные президентом сроки. Потому что отчетные периоды по исполнению поручения начались с 1 октября», – сообщил Сергей Перминов

В адрес председателя профильного комитета направлено соответствующее письмо, но необходима поддержка этой просьбы со стороны главы Совета Федерации. Председатель Валентина Матвиенко поддержала Сергея Перминова. По ее словам, вакцина нужна сейчас, когда распространяется грипп, и она будет бесполезна через несколько месяцев.

«Поэтому я поддерживаю предложение Сергея Николаевича дать поручение комитету по социальной политике, направить соответствующее обращение тревожное в Минздрав», – заявила Валентина Матвиенко

Также Матвиенко поручила министру здравоохранения отчитаться 18 ноября о том, как его министерство выполнят поручение президента.