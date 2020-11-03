Студент медицинского вуза Петербурга погиб в Нагорном Карабахе

Студент Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Андраник Навоян погиб 23 октября в Нагорном Карабахе.

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Андраник ушел на службу в армию с пятого курса лечебного факультета. В зону боевых действий в Нагорный Карабах он отправился по собственному желанию. Спасая раненых, он сам получил осколочное ранение в грудь и умер.

«Хотел вернуться, доучиться и стать отличным доктором. Это очень достойный человек, мужчина с большой буквы», – сообщает человек, знавший Андраника лично

Как сообщают однокурсники Навояна, отправиться в армию, а затем в Нагорный Карабах – личное решение самого молодого человека.