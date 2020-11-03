Фото: мотоциклист и его пассажирка погибли под колесами Audi в Кипени

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: мотоцикл попал под колеса легкового автомобиля 3 ноября около 15:00 на 43 километре автодороги «Нарва» в Ломоносовском районе.

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На пересечении «Нарвы» с Ропшинским шоссе в деревне Кипень Audi A6 под управлением 50-летнего водителя столкнулась с мотоциклом Honda, которым управлял 31-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист и его пассажирка – 29-летняя женщина – погибли. По предварительной информации, оба ныне погибших ехали на мотоцикле без шлемов.