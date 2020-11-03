Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут решить все важные вопросы с помощью открывшегося в Одноклассниках колл-центра. На их обращения ответят специалисты «122» и профильных ведомств городского правительства.

В Одноклассниках открыли колл-центр для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теперь горожане смогут получить ответы на все интересующие их вопросы в режиме горячей линии, передает «47channel.ru».

Эта опция появилась после того, как в ОК внедрили онлайн-консультации от Единой справочной службы СПб 122 на базе платформы голосовых и видеозвонков соцсети. Нововведение стало особенно актуальным в период коронавирусной пандемии, когда у жителей возникло множество вопросов по здравоохранению, образованию, транспорту, услугам ЖКХ и социальному обеспечению.