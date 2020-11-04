Мужчина под видом цыганки украл 75 тысяч у супругов-пенсионеров в Выборге

Городской суд Выборга признал жителя Ставропольского края виновным в грабеже в составе группы лиц по предварительному сговору. Его жертвами стали супруги-пенсионеры в возрасте 84 лет и 81 года.

Вам будет интересно Фото: мотоциклист и его пассажирка погибли под колесами Audi в Кипени В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: мотоцикл попал под колеса легкового автомобиля 3 ноября около 15:00 на 43... 03.11.2020 155

Еще 19 февраля 2020 года обвиняемый, переодетый в цыганку, и его сообщник пришли к пенсионерам под видом продавцов постельного белья. Когда их пустили в квартиру, злоумышленники забрали у пожилых людей 75 тысяч рублей.

Хозяйка квартиры позвонила в полицию. Полицейские заблокировали выезд из двора на Ленинградской улице, но злоумышленники протаранили автомобиль правоохранителей и скрылись. Их задержали 20 февраля в Шушарах.

Решением суда, злоумышленник получил два года условно.