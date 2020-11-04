В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

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По словам эксперта, процесс стабилизации займет некоторое время. Но в Роспотребнадзоре ожидают, что заболеваемость COVID-19 снизится до показателей позднего лета 2020 года уже к весне 2021 года.

Александр Горелов отметил, что процесс стабилизации эпидемиологической обстановки зависит в немалой степени и от соблюдения россиянами мер профилактики COVID-19.