В больницах Ленобласти находится 1 031 пациент с коронавирусом и пневмонией 

На сегодняшний день, 3 ноября, в медучреждениях Ленобласти всего находится 567 человек с внебольничной пневмонией и 464 — с подтвержденным коронавирусом.
За последние сутки госпитализированы 96 человек, в прошлые — 48. При этом были выписаны — 52 человека. Отмечается, что в Ленобласти амбулаторно лечится около 80% заболевших коронавирусом. За все время пандемии на домашнее лечение было отправлено более 8,8 тысяч человек и ни один пациент не умер.
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02.11.2020 152
Всего в Ленобласти развернуто 1 455 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Из 474 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты только 45.
За последние сутки в Ленобласти был зафиксирован 141 новый случай COVID-19. Общее число заболевших– 11 868 человек. Выздоровело – 6 343 человек.