Предприниматели незаконно вырубили 577 кубов леса в Киришском районе

Руководители ООО «Кириши Леспром» обвиняются в незаконной вырубке леса на участках в Киришском районе Ленинградской области. Ущерб от их деятельности составляет 4,7 млн рублей.

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Генеральный и технический директоры Григорий Ванджурак и Сергей Удальцов задержаны 2 ноября в рамках уголовного дела, возбужденного 30 сентября по статье о незаконной вырубке в особо крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2019 года предприниматели организовали работы по вырубке леса на территории Пжевжинского и Киришского лесничеств. Было незаконно добыто 577 кубометров древесины.