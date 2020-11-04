Предприниматели незаконно вырубили 577 кубов леса в Киришском районе

Руководители ООО «Кириши Леспром» обвиняются в незаконной вырубке леса на участках в Киришском районе Ленинградской области. Ущерб от их деятельности составляет 4,7 млн рублей.
Вам будет интересно
Как сообщают в Волховской городской прокуроре 3 ноября, по требованию прокурора возбуждены три уголовных дела о незаконной вырубке леса. Факты...
03.11.2020 127
Генеральный и технический директоры Григорий Ванджурак и Сергей Удальцов задержаны 2 ноября в рамках уголовного дела, возбужденного 30 сентября по статье о незаконной вырубке в особо крупном размере.
По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2019 года предприниматели организовали работы по вырубке леса на территории Пжевжинского и Киришского лесничеств. Было незаконно добыто 577 кубометров древесины.