Как сообщают в Волховской городской прокуроре 3 ноября, по требованию прокурора возбуждены три уголовных дела о незаконной вырубке леса.
Вам будет интересно
Газоснабжение вернулось в дома 1,5 тысяч жителей Волховского района. Последствия аварии устраняли около 12 часов. Ранее ivbg.ru писал, что вчера вечером...
03.11.2020 16
Факты незаконной вырубки берез, осин и ольхи установлены в августе 2020 года в ходе совместного рейда сотрудников прокуратуры совместно с Волховским лесничеством. Тогда были обследованы три участка леса.
Руководителем лесничества привлечены к дисциплинарной ответственности двое сотрудников. Им вменяется бездействие при патрулировании лесов. Также возбуждены три уголовных дела.