Как сообщают в Волховской городской прокуроре 3 ноября, по требованию прокурора возбуждены три уголовных дела о незаконной вырубке леса.

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Факты незаконной вырубки берез, осин и ольхи установлены в августе 2020 года в ходе совместного рейда сотрудников прокуратуры совместно с Волховским лесничеством. Тогда были обследованы три участка леса.

Руководителем лесничества привлечены к дисциплинарной ответственности двое сотрудников. Им вменяется бездействие при патрулировании лесов. Также возбуждены три уголовных дела.