МЧС предупреждает жителей Ленобласти о штормовом ветре

Сегодня, 5 ноября, жителей Ленобласти ожидают сильные порывы ветра, сообщает региональное ГУ МЧС.
Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине четверга порывы ветра с юго-запада достигнут до 20 метров в секунду, в прибрежных районах — до 23 метров в секунду. помимо этого в большинстве районов пройдут дожди.
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В связи с этим жителей и гостей Ленобласти просят быть внимательными и избегать шатких конструкций. А водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с деревьями.