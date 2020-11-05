МЧС предупреждает жителей Ленобласти о штормовом ветре

Сегодня, 5 ноября, жителей Ленобласти ожидают сильные порывы ветра, сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине четверга порывы ветра с юго-запада достигнут до 20 метров в секунду, в прибрежных районах — до 23 метров в секунду. помимо этого в большинстве районов пройдут дожди.

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В связи с этим жителей и гостей Ленобласти просят быть внимательными и избегать шатких конструкций. А водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с деревьями.