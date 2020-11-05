В Ленобласти зафиксирован 161 новый случай COVID-19 — данные на 5 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 12 192 человека. Выздоровели – 6 535 человек.

Бокситогорский район:

Пикалево — 1.

Волосовский район:

Бегуницы — 2;

Зимитицы — 1;

Торосово — 1;

Рабитицы — 1.

Волховский район:

Волхов — 1;

Сясьстрой — 3;

Новая Ладога — 2;

Старая Ладога — 1.

Всеволожский район:

Мурино — 9;

Всеволожск — 9;

Новое Девяткино — 5;

Разметелево — 1;

п. Щеглово — 1;

Сертолово — 8;

Кузьмоловский — 1;

Вартемяги — 1;

Токсово — 3;

Романовка — 1;

Бугры — 3;

Гарболово — 1;

Агалатово — 3;

Ириновка — 1;

Ириновка — 1;

Рыжики — 1.

Выборгский район:

Выборг — 6;

Перово — 1;

Первомайское — 1;

Рощино — 2;

Советский — 1;

Светогорск — 1;

Гаврилово — 1;

Приветнинское — 1;

Харитоново — 1.

Гатчинский район:

Гатчина — 6;

Сиверский — 2;

Вырица — 1;

Коммунар — 1;

Большое Рейзино — 1;

Новый Свет — 1;

Борницкий Лес — 1.

Кингисеппский район:

Кингисепп — 7.

Киришский район:

Кириши — 2;

Бор — 1.

Кировский район:

Шлиссельбург — 1;

Отрадное — 1;

Назия — 1.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 4.

Ломоносовский район:

Новоселье — 1;

Низино — 1;

Новогорелово — 1;

Горбунки — 2;

Шепелево — 1;

Разбегаево — 1;

Кипень — 2;

Возрождение — 1;

Узигонты — 2;

Колос-2 — 1;

Нижний Хутор — 1.

Лужский район:

Заклинье — 1.

Подпорожский район:

Подпорожье — 1;

Вознесенье — 1.

Приозерский район:

Приозерск — 9;

Кузнечное — 1;

Починок — 2.

Сланцевский район:

Сланцы — 7.

Тихвинский район:

Тихвин — 5.

Тосненский район: