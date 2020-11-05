В Ленобласти зафиксирован 161 новый случай COVID-19 — данные на 5 ноября

Автор: Гузель Галимова
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 12 192 человека. Выздоровели – 6 535 человек.

Бокситогорский район:
  • Пикалево — 1.
Волосовский район:
  • Бегуницы — 2;
  • Зимитицы — 1;
  • Торосово — 1;
  • Рабитицы — 1.
Волховский район:
  • Волхов — 1;
  • Сясьстрой — 3;
  • Новая Ладога — 2;
  • Старая Ладога — 1.
Всеволожский район:
  • Мурино — 9;
  • Всеволожск — 9;
  • Новое Девяткино — 5;
  • Разметелево — 1;
  • п. Щеглово — 1;
  • Сертолово — 8;
  • Кузьмоловский — 1;
  • Вартемяги — 1;
  • Токсово — 3;
  • Романовка — 1;
  • Бугры — 3;
  • Гарболово — 1;
  • Агалатово — 3;
  • Ириновка — 1;
  • Ириновка — 1;
  • Рыжики — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 6;
  • Перово — 1;
  • Первомайское — 1;
  • Рощино — 2;
  • Советский — 1;
  • Светогорск — 1;
  • Гаврилово — 1;
  • Приветнинское — 1;
  • Харитоново — 1.
Гатчинский район:
  • Гатчина — 6;
  • Сиверский — 2;
  • Вырица — 1;
  • Коммунар — 1;
  • Большое Рейзино — 1;
  • Новый Свет — 1;
  • Борницкий Лес — 1.
Кингисеппский район:
  • Кингисепп — 7.
Киришский район:
  • Кириши — 2;
  • Бор — 1.
Кировский район:
  • Шлиссельбург — 1;
  • Отрадное — 1;
  • Назия — 1.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле — 4.
Ломоносовский район:
  • Новоселье — 1;
  • Низино — 1;
  • Новогорелово — 1;
  • Горбунки — 2;
  • Шепелево — 1;
  • Разбегаево — 1;
  • Кипень — 2;
  • Возрождение — 1;
  • Узигонты — 2;
  • Колос-2 — 1;
  • Нижний Хутор — 1.
Лужский район:
  • Заклинье — 1.
Подпорожский район:
  • Подпорожье — 1;
  • Вознесенье — 1.
Приозерский район:
  • Приозерск — 9;
  • Кузнечное — 1;
  • Починок — 2.
Сланцевский район:
  • Сланцы — 7.
Тихвинский район:
  • Тихвин — 5.
Тосненский район:
  • Глинка — 1;
  • Тосно — 2;
  • Тельмана — 1;
  • Никольское — 4;
  • Ульяновка — 1;
  • Федоровское — 1;
  • Рябово — 1;
  • Ушаки — 1;
  • Войскорово — 1.
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