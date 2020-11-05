В Ленобласти зафиксирован 161 новый случай COVID-19 — данные на 5 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 12 192 человека. Выздоровели – 6 535 человек.
Бокситогорский район:
- Пикалево — 1.
Волосовский район:
- Бегуницы — 2;
- Зимитицы — 1;
- Торосово — 1;
- Рабитицы — 1.
Волховский район:
- Волхов — 1;
- Сясьстрой — 3;
- Новая Ладога — 2;
- Старая Ладога — 1.
Всеволожский район:
- Мурино — 9;
- Всеволожск — 9;
- Новое Девяткино — 5;
- Разметелево — 1;
- п. Щеглово — 1;
- Сертолово — 8;
- Кузьмоловский — 1;
- Вартемяги — 1;
- Токсово — 3;
- Романовка — 1;
- Бугры — 3;
- Гарболово — 1;
- Агалатово — 3;
- Ириновка — 1;
- Ириновка — 1;
- Рыжики — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 6;
- Перово — 1;
- Первомайское — 1;
- Рощино — 2;
- Советский — 1;
- Светогорск — 1;
- Гаврилово — 1;
- Приветнинское — 1;
- Харитоново — 1.
Гатчинский район:
- Гатчина — 6;
- Сиверский — 2;
- Вырица — 1;
- Коммунар — 1;
- Большое Рейзино — 1;
- Новый Свет — 1;
- Борницкий Лес — 1.
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 7.
Киришский район:
- Кириши — 2;
- Бор — 1.
Кировский район:
- Шлиссельбург — 1;
- Отрадное — 1;
- Назия — 1.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 4.
Ломоносовский район:
- Новоселье — 1;
- Низино — 1;
- Новогорелово — 1;
- Горбунки — 2;
- Шепелево — 1;
- Разбегаево — 1;
- Кипень — 2;
- Возрождение — 1;
- Узигонты — 2;
- Колос-2 — 1;
- Нижний Хутор — 1.
Лужский район:
- Заклинье — 1.
Подпорожский район:
- Подпорожье — 1;
- Вознесенье — 1.
Приозерский район:
- Приозерск — 9;
- Кузнечное — 1;
- Починок — 2.
Сланцевский район:
- Сланцы — 7.
Тихвинский район:
- Тихвин — 5.
Тосненский район:
- Глинка — 1;
- Тосно — 2;
- Тельмана — 1;
- Никольское — 4;
- Ульяновка — 1;
- Федоровское — 1;
- Рябово — 1;
- Ушаки — 1;
- Войскорово — 1.