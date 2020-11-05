Вирусолог назвал фактор, влияющий на повторное заражение COVID-19

Повторно заразиться коронавирусом могут те, чей иммунитет был слаб при первом заболевании, заявил радио Sputnik профессор Центра Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Определить вероятность повторного заражения коронавирусом можно во время первого заболевания, проанализировав иммунный ответ на болезнь.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — отметил он.

Также он добавил, что заболевшие во второй раз могут переносить болезнь тяжелее, но пока этот вопрос недостаточно изучен. Поэтому он призвал соблюдать все меры предосторожности.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки снижения COVID-19. Ожидается, что заболеваемость снизится до показателей позднего лета 2020 года уже к весне 2021 года.