У Киришей задержан неадекватный мужчина – изъяты оружие и поддельное удостоверение МВД  

В полицию Киришского района 4 ноября около 22:00 сообщили, что на 11 км дороги «Кириши-Смолино» стоит поврежденный Mitsubishi Lancer, а вокруг него бегает человек в «неадекватном состоянии».

Вам будет интересно Водителя насмерть придавил перевернувшийся грузовик в Гатчинском районе Смертельное ДТП произошло вечером 3 ноября на 41 километре трассы А-120 "Южное полукольцо", у деревни Жабино в Гатчинском районе Ленобласти. По... 05.11.2020 97

Прибывшие полицейские застали на месте 27-летнего петербуржца и 28-летнего жителя Мурманской области. В салоне автомобиля найдено поддельное удостоверение ГУ МВД, оформленное на Дегтярева.

У мужчин изъяты травматический пистолет, несколько патронов и две банковские карты, принадлежащие третьим лицам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.