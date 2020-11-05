Водителя насмерть придавил перевернувшийся грузовик в Гатчинском районе

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло вечером 3 ноября на 41 километре трассы А-120 «Южное полукольцо», у деревни Жабино в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 35-летний водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. А водитель вылетел из кабины. По имеющейся информации, грузовик придавил мужчин, он скончался на месте, сообщает 78.ru. Проводится проверка.

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05.11.2020 64
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