Водителя насмерть придавил перевернувшийся грузовик в Гатчинском районе

Смертельное ДТП произошло вечером 3 ноября на 41 километре трассы А-120 «Южное полукольцо», у деревни Жабино в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 35-летний водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. А водитель вылетел из кабины. По имеющейся информации, грузовик придавил мужчин, он скончался на месте, сообщает 78.ru. Проводится проверка.