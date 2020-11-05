Подводные экскурсии на «Титаник» запустят в 2021 году

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора OceanGate Expeditions. Планируется, что погружения к судну будут проводиться еженедельно, с мая по сентябрь.

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Для этого будет использоваться частная подводная лодка, рассчитанная на пять человек. На экспедиции с мая по июль 2021 года часть мест уже зарезервированы. Стоимость билета – $125 тысячи.

До места туристы будут добираться от канадского острова Ньюфаундленд. Подводная часть экспедиции составит 6-8 часов. В это время входит погружение, осмотр корабля и подъем на поверхность.