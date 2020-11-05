Руководство ЖД вокзала «Выборг» показало процесс обработки вагонов

Автор: Анастасия Щербакова
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Руководство Выборгского железнодорожного вокзала показало, как выполняется санитарная обработка вагонов. Работники дезинфицируют пассажирские сиденья, спинки и ручки кресел и санитарные комнаты.

Руководство Выборгского железнодорожного вокзала совместно с «Невским спасательным центром» при МЧС России по Санкт-Петербургу показало, как проходит санитарная обработка вагонов пригородных поездов Выборгского направления.

Руководство ЖД вокзала «Выборг» показало процесс обработки вагонов обработка, Выборг, вокзал
Руководство ЖД вокзала «Выборг» показало процесс обработки вагонов обработка, Выборг, вокзал
Руководство ЖД вокзала «Выборг» показало процесс обработки вагонов обработка, Выборг, вокзал
Руководство ЖД вокзала «Выборг» показало процесс обработки вагонов обработка, Выборг, вокзал
Руководство ЖД вокзала «Выборг» показало процесс обработки вагонов обработка, Выборг, вокзал

По словам и.о начальника ЖД вокзала «Выборг» Виталия Матвеева, специалисты обрабатывают помещения и предметы средством с хлорактивными и кислородными добавками, безопасными для людей и животных. Обработке, в частности, подвергаются пассажирские сиденья, спинки и ручки кресел, откидные столики, двери, оконные рамы, санитарные комнаты. Уборка проходит утром и вечером.

Матвеев также отметил, что особое внимание уделяется самим сотрудникам вокзала — они работают исключительно в масках, а перед каждой сменой им измеряют температуру.

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