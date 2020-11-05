Руководство Выборгского железнодорожного вокзала показало, как выполняется санитарная обработка вагонов. Работники дезинфицируют пассажирские сиденья, спинки и ручки кресел и санитарные комнаты.

Руководство Выборгского железнодорожного вокзала совместно с «Невским спасательным центром» при МЧС России по Санкт-Петербургу показало, как проходит санитарная обработка вагонов пригородных поездов Выборгского направления.

По словам и.о начальника ЖД вокзала «Выборг» Виталия Матвеева, специалисты обрабатывают помещения и предметы средством с хлорактивными и кислородными добавками, безопасными для людей и животных. Обработке, в частности, подвергаются пассажирские сиденья, спинки и ручки кресел, откидные столики, двери, оконные рамы, санитарные комнаты. Уборка проходит утром и вечером.

Матвеев также отметил, что особое внимание уделяется самим сотрудникам вокзала — они работают исключительно в масках, а перед каждой сменой им измеряют температуру.