На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.

В среду, 4 ноября, на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария. Об этом пишет «47news.ru».

Около девяти вечера на 18-м километре трассы двигавшийся в сторону Петербурга Jaguar S-Type под управлением 62-летнего водителя врезался в японский грузовик Hino Ranger, за рулем которого находился 20-летний водитель.

По предварительным данным, водитель Jaguar не справился с управлением, что и привело к аварии. В результате ДТП 59-летняя пассажирка «Ягуара» скончалась от полученных травм. Водителя Hino Ranger и другую пассажирку 36 лет госпитализировали с травмами средней тяжести. Выясняются все обстоятельства случившегося.