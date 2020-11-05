Фото: стала известна причина появления бетонной «реки» в Вистино

Как сообщал ivbg.ru, жителей поселка Вистино в Кингисеппском районе встревожила бетонная «река», берущее, по их мнению, свое начало из местного завода.

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Как сообщает ЛенТВ24 со ссылкой на сотрудников Госэконадзора, прокуратуры Кингисеппского района и Вистинской администрацией, попадание жидкого бетона в лес произошло из-за аварии на бетонном узле.

Как показало предварительное обследование территории ответственными лицами, в процессе эксплуатации получила повреждение емкость, используемая для слива остатков от автобетоносмесителей. Виновные будут привлечены к ответственности.