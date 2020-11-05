В комздраве Санкт-Петербурга рассказали, что с начала коронавирусной пандемии в городе заразились более 15 тысяч жителей старше 60 лет.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал число пожилых жителей города, заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом пишут «Невские Новости».

По данным ведомства, всего за это время в Северной столице COVID-19 заболели 15 169 петербуржцев в возрасте 61 года и старше. Всего с начала пандемии в городе инфекцией заразились 66 263 человека. То есть, почти четверть от этого числа составили пожилые люди — 23 %.