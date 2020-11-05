В рамках областного закона «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» в Бокситогорске отремонтировали еще две улицы.

В рамках областного закона «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» в Бокситогорске отремонтировали Рабочую и Набережную улицы. Результатом проделанной работы Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти поделился в соцсетях.

Так, в Instagram специалисты Комитета опубликовали снимки города, сделанные с высоты птичьего полета — на них видно, как постепенно усилиями рабочих и местных жителей преображаются улицы. Так, например, благодаря проекту «Законы тысячи добрых дел» многие горожане поучаствовали в расчистке придорожных канав.

Суммарно за текущий год Ленобласть потратила на реализацию проектов жителей Бокситогорска свыше 22 миллионов рублей.