Преображение Бокситогорска запечатлели на снимках

Автор: Анастасия Щербакова
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В рамках областного закона «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» в Бокситогорске отремонтировали еще две улицы.

В рамках областного закона «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» в Бокситогорске отремонтировали Рабочую и Набережную улицы. Результатом проделанной работы Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти поделился в соцсетях.

Преображение Бокситогорска запечатлели на снимках улицы, снимки, преображение, Бокситогорск
Преображение Бокситогорска запечатлели на снимках улицы, снимки, преображение, Бокситогорск
Преображение Бокситогорска запечатлели на снимках улицы, снимки, преображение, Бокситогорск
Преображение Бокситогорска запечатлели на снимках улицы, снимки, преображение, Бокситогорск

Так, в Instagram специалисты Комитета опубликовали снимки города, сделанные с высоты птичьего полета — на них видно, как постепенно усилиями рабочих и местных жителей преображаются улицы. Так, например, благодаря проекту «Законы тысячи добрых дел» многие горожане поучаствовали в расчистке придорожных канав.

Суммарно за текущий год Ленобласть потратила на реализацию проектов жителей Бокситогорска свыше 22 миллионов рублей.

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