ЗОЖ предприниматели Ленобласти готовы развивать бизнес по-новому

25 предпринимателей Ленобласти в сфере физкультуры, спорта и здорового образа жизни прокачали свои навыки с помощью Фонда поддержки предпринимательства 47 региона

Участниками программы «Особенности предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта» стали руководители и сотрудники предприятий, которые специализируются в организации спортивных секций для детей и взрослых в Ленобласти. «Студенты» не только обучились теории, но и усиленно практиковались.

Темы занятий говорят сами за себя: «Применение программно-целевых и проектных подходов в предпринимательской деятельности», «Оптимизация налогообложения субъектов малого бизнеса», «Особенности технологии разработки физкультурно-спортивного проекта социальной направленности», «Маркетинг физкультурно-спортивного мероприятия», «Менеджмент физкультурно-спортивных мероприятий» и другие. Теперь участники обучения готовы применить новые знания в своей деятельности и развивать бизнес с учетом приобретенных компетенций и навыков.

Обучение прошло в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса и было организовано комитетом по физической культуре и спорту Ленобласти и Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти специально для руководителей и специалистов малых предприятий и индивидуальных предпринимателей на базе Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Напомним, что в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти проходит программа для субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на сохранение и развитие бизнеса в условиях пандемии и экономического кризиса — Бизнес-акселерация. В ее основе лежит обучение передовым инструментам управления и работа с экспертами рынка и бизнес-тренерами. Фонд со своими партнерами помогают предпринимателям перезагрузить свой бизнес, развить идеи и получить новое видение на построение эффективного бизнеса в 47 регионе. Обучение по программе проходит очно и дистанционно в формате групповых тренингов и индивидуальных консультаций. По завершению обучения предприниматели защищают свои обновленные проекты и бизнес-планы перед экспертным жюри. Подробнее на сайте.

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Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.