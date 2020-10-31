Программы поддержки предпринимателей Ленобласти. Инструкция по применению от ivbg

Вы хотите открыть свое дело? Или у вас уже есть бизнес, который буксует? Ivbg.ru разложил по пунктам, какую помощь могут получить начинающие и действующие бизнесмены в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти.

Открытие своего дела. Консультационная помощь. Обучение.

Если у вас есть идея открыть свое дело, но мучают сомнения, возникли вопросы, то у государства в лице Фонда поддержки предпринимательства есть набор мер, с помощью которых вы не только получите ответы на интересующие вопросы, но и узнаете, где взять стартовый капитал, а также сможете пройти обучение и «прокачать» свои навыки и способности.

Для получения поддержки не обязательно ехать в Санкт-Петербург в главный офис Фонда на проспекте Энергетиков, 3. Можно обратиться в муниципальную организацию поддержки предпринимательства в своем городе и районе. Специалисты дадут реальный план действий по запуску собственного бизнеса в 47 регионе, а также расскажут обо всех мерах поддержки и о том, как их получить.

Консультации по вопросам выбора вида деятельности (основного ОКВЭД), вида налогообложения, финансового планирования, рекламы и маркетинга проводятся всеми организациями очно или онлайн. По отдельным вопросам, таким как маркетинг, участие в государственных закупках, юридические вопросы можно получить консультацию у профильного эксперта. Все консультации проводятся на безвозмездной основе.

Обучение. Фондом проводятся программы: «Как начать свое дело», «Стань предпринимателем», «Введение в предпринимательство», «Самозанятость — путь к личному успеху». Или, например, «Азбука предпринимателя» (программа Корпорации МСП): в состав этого тренинга включены теоретические и практические занятия, результатом которых станет ваш индивидуальный бизнес-план. Чтобы попасть на обучение, необходимо написать или позвонить в Фонд по телефону 8(812) 309-46-88 или в муниципальную организацию поддержки в вашем городе или районе.

Финансы на старте.

В Фонде поддержки предпринимательства готовы помочь как начинающим, так и опытным предпринимателям. Существует специальная субсидия для тех, кто открывает бизнес — «Стартовый капитал». Она позволяет возместить до 80% затрат и до 700 000 рублей на открытие своего дела.

Налоговые льготы. Для вновь зарегистрированных ИП действуют «налоговые каникулы». Опция позволяет применять нулевую налоговую ставку в течение двух лет предпринимателям в приоритетных сферах: производственной, социальной, научной и в сфере бытовых услуг для населения. Какие налоговые льготы есть ещё? В отдельных сферах налоговая ставка составляет всего 1% или 3% (если применяется УСН «доходы»). Для предприятий МСП Ленобласти, работающих на «упрощенке» (доходы минус расходы) действует льготная налоговая ставка 5%.

В более, чем 60 видах деятельности можно использовать патент. Это очень удобно. Можно не использовать кассовый аппарат и не нужно заполнять налоговые декларации, весь учёт сведён до минимума.

Имущественная поддержка. Любой предприниматель может взять в аренду государственное или муниципальное имущество — помещение, оборудование, земельный участок. Перечень обновляется ежегодно до 1 ноября. Найти эту информацию можно на сайтах муниципальных образований или по ссылкам на портале 813.ru. Для начинающих возможна аренда в бизнес-инкубаторе — они есть почти в каждом районе области.

Если же ваш бизнес относится к категории социального предпринимательства, то вам помогут в центре инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти, который является структурным подразделением Фонда. Подробнее об этом можно узнать из интервью с руководителем ЦИСС Парсаданян Софией, а также о том, что такое социальное предпринимательство, какие меры поддержки существуют в Ленобласти, о том, почему именно за этой сферой будущее для многих компаний. Напомним, что в Ленобласти есть новая программа «Социальная ипотека» — это возможность уже сегодня получить до 5 миллионов рублей на выкуп помещения для социального Бизнеса всего под 2,1% годовых.

Микрозаймы, поручительства, льготный лизинг, федеральные программы кредитования, бизнес-акселерация.

Коротко о том, какие меры поддержки могут получить действующие предприниматели Ленинградской области.

Субсидии. В Ленобласти предприниматели могут получить прямую финансовую поддержку. Есть 12 видов субсидий: возмещение затрат на модернизацию производства и затрат по лизингу, процентов по кредитам, сертификации продукции, субсидии для гостиниц и гостевых домов, для ремесленников, для частных детских садов и другие.

Документы можно подать в муниципальную организацию поддержки предпринимательства в своем городе и районе, а также в любом центре «Мои документы» в Ленобласти. Одним из главных условий получения субсидий является отсутствие задолженностей перед ФНС. Информацию о задолженности, переплате или предстоящем платеже легко и просто можно проверить в «Личном кабинете» на сайте Федеральной налоговой службы.

Микрозаймы. Финансовая поддержка в размере от 50 тысяч рублей до 5 миллионов рублей предоставляется Фондом на срок до 3 лет по льготным ставкам. В период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации — на срок до 2 лет. У Фонда есть специальные займы для приоритетных направлений бизнеса, а также для женщин-предпринимателей и бизнесменов «серебряного» возраста.

Поручительства. Если у вас не хватает собственного залогового имущества, Фонд может выступить как поручитель, который обязуется перед банком-партнером, в случае неисполнения обязательств заемщика, выполнить их полностью или частично. Отношения между банком и поручителем закрепляются договором поручительства. Проконсультируйтесь по этому вопросу у специалистов Фонда по телефону 8 (812) 309-46-88 или по электронной почте bank@813.ru.

Федеральная кредитно-гарантийная поддержка, которая включает в себя долгосрочные инвестиционные и оборотные кредиты малому и среднему бизнесу, в том числе индивидуальным предпринимателям, в различных отраслях по фиксированным процентным ставкам. Здесь действует также гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС).

На базе Фонда работает Региональный центр инжиниринга. Специалисты РЦИ консультируют предпринимателей по вопросам развития и модернизации производства, внедрения современных технологий и готовы помочь в составлении бизнес-планов, провести технический аудит и анализ потенциала предприятия. Полный перечень услуг РЦИ смотрите на сайте 813.ru.

Бизнес-акселерация. Интенсивная программа для субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, направленная на сохранение и развитие бизнеса в условиях пандемии и экономического кризиса. В основе обучения – передовые инструменты управления и работа с экспертами рынка и бизнес тренерами. Фонд со своими партнерами помогают предпринимателям перезагрузить свой бизнес, развить идеи и получить новое видение на построение эффективного бизнеса в 47 регионе. Обучение по программе проходит очно и дистанционно в формате групповых тренингов и индивидуальных консультаций. По завершению обучения предприниматели защищают свои обновленные проекты и бизнес-планы перед экспертным жюри. Подробнее на сайте.

В 2020 году, кроме основной программы, проходят специализированные программы акселерации для гостиничного бизнеса и в сфере социального франчайзинга.

Узнать о мерах и порядке получения поддержки Вы можете в Фонде или организациях муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, расположенных в Вашем районе. Полный перечень бесплатных услуг размещен в разделе Меры поддержки/Консультации.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.