Женщина выпала с 11 этажа и выжила в Новогорелово

В полицию Ломоносовского района 8 ноября около 02:00 сообщили о том, что под окнами многоквартирного дома на бульваре Десантника Вадима Чугунова в Новогорелово лежит женщина.

По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 11 этаже, и пережила падение. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в городскую больницу № 15.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 21-летний молодой человек получил тяжелые травмы, выпав из окна третьего этажа дома на улице Героев в Сосновом Бору.