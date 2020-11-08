Женщина выпала с 11 этажа и выжила в Новогорелово

В полицию Ломоносовского района 8 ноября около 02:00 сообщили о том, что под окнами многоквартирного дома на бульваре Десантника Вадима Чугунова в Новогорелово лежит женщина.
По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 11 этаже, и пережила падение. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в городскую больницу № 15.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 21-летний молодой человек получил тяжелые травмы, выпав из окна третьего этажа дома на улице Героев в Сосновом Бору.
Вам будет интересно
В экстренные службы 2 ноября около 09:30 сообщили о мужчине, выпавшем из окна третьего этажа общежития, расположенного по улице Петра...
03.11.2020 140