Мужчина выпал из окна общежития в Сясьстрое

В экстренные службы 2 ноября около 09:30 сообщили о мужчине, выпавшем из окна третьего этажа общежития, расположенного по улице Петра Лаврова в Сясьстрое Волховского района.

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О пострадавшем сообщила вахтер. По ее словам, несколькими минутами ранее к ней прибежала постоялица и рассказала, что из окна выпал ее гражданский муж. Мужчина пережил падение и был госпитализирован с травмами.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в военном городке Луга-3 неизвестный изнасиловал 26-летнюю девушку в подъезде дома, надев ей на голову пакет.