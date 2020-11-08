Дождь с мокрым снегом пройдут в Ленобласти 9 ноября

На территории Ленинградской области в ночь на 9 ноября ожидается переменная облачность. В течение дня будет облачно с прояснениями.

Ночью осадков преимущественно не ожидается. Ветер – западный и северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2 °C … -3 °C.

Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки – дождь с мокрым снегом. Температура – от +2 °C … +7 °C. Также в течение дня скорость ветра усилится до 7-12 м/с, а в некоторых районах – до 15-17 м/с.