В следующем году в микрорайоне Хохлово поле в Гатчине могут установить фонари. Этот вопрос рассмотрели после жалобы местной жительницы.

В будущем году в микрорайоне Хохлово поле в Гатчине может появиться уличное освещение. Ранее на неудобства в этом районе пожаловалась местная жительница. Об этом говорится в сообществе «Моя Гатчина» «ВКонтакте».

Так, женщина написала обращение к Гатчинской администрации, в котором посетовала на плохую освещенность на улице Коли Подрядчиков.

«В тёмное время суток мамы с детками гуляют на детской площадке в полной темноте, а мусор вечером и зимой приходится выносить с фонариком, это при том, что вдоль стены военной части идёт асфальтированный тротуар вдоль которого ни одного фонаря уличного освещения», — написала она.

9 ноября ей ответили, что включат в план работ на 2021 год «Строительство сетей наружного освещения в указанном районе».