12 ноября в народном календаре значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника, или Синичкин праздник. В этот день рекомендуется накормить всех зимующих птиц.

Жителей Гатчины призвали накормить всех зимующих пичуг в честь народного праздника — Синичкина дня. По народному календарю от отмечается 12 ноября, пишет сообщество «Моя Гатчина».

«Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной» — так говаривали в старину.

В этот день люди традиционно развешивали кормушки для синиц, щеглов, воробьев, свиристелей и других пернатых.