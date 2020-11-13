В Обухово запустят первый в России комплекс со 100% переработкой мусора

Первый в России мусороперерабатывающий комплекс со 100% переработкой отходов появится в Обухово Волховского района Ленинградской области.

Сортировкой мусора на заводе занимаются роботы с искусственным интеллектом, которые никогда не устают и не ошибаются. Такая линия способна перерабатывать до 200 000 тонн мусора в год.

Автопарк завода оснащен как классическими мусоровозами, так и мусоровозами с модернизированной топливной системой а также первым в стране мусоровозом на электрической тяге.

Поскольку суммарный объем отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области достигает 3 млн тонн, в планах компании «Спецтранс-1» строительство еще четырех аналогичных линий.