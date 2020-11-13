Рабочего раздробило трехтонным цилиндром на заводе в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Трехтонным цилиндр придавил рабочего 13 ноября на Кировском заводе в Санкт-Петербурге.

трехтонным цилиндром
Фото: telegram-канал Mash на Мойке

Инструмент на фото – таран. Его применяют, чтобы подбивать клин. Рабочего завода придавил трехтонный цилиндр, когда он оказался между клином и тараном, которые предназначены для выбивания опрессовки.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. В результате ЧП ему раздробило таз.

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13.11.2020 141
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