Рабочего раздробило трехтонным цилиндром на заводе в Петербурге

Трехтонным цилиндр придавил рабочего 13 ноября на Кировском заводе в Санкт-Петербурге.
Инструмент на фото – таран. Его применяют, чтобы подбивать клин. Рабочего завода придавил трехтонный цилиндр, когда он оказался между клином и тараном, которые предназначены для выбивания опрессовки.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. В результате ЧП ему раздробило таз.
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13.11.2020 141