Рабочего раздробило трехтонным цилиндром на заводе в Петербурге

Трехтонным цилиндр придавил рабочего 13 ноября на Кировском заводе в Санкт-Петербурге.

Инструмент на фото – таран. Его применяют, чтобы подбивать клин. Рабочего завода придавил трехтонный цилиндр, когда он оказался между клином и тараном, которые предназначены для выбивания опрессовки.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. В результате ЧП ему раздробило таз.