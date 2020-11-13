Форвард петербургского «Зенита» рассказал ФСБ, что у него требовали пять миллионов видео в обмен на скандальное видео интимного характера.

Нападающий петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба сообщил ФСБ о том, что ранее встречался с шантажистом, опубликовавшим скандальное видео с его участием. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам Дзюбы, вымогатель требовал у него пять миллионов рублей, взамен обещая нигде не публиковать интимный ролик. Футболист счел эту сумму слишком огромной и отказался ее платить. Свое решение он объяснил и тем, что у него не было никаких гарантий, что шантажист сдержит свое слово. Сейчас в центральном аппарате ФСБ изучают всю информацию о вымогателе.