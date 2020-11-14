Концлагерь для детей откроется в Карелии

Автор: Сергей Агутин
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Не настоящий, конечно. Музей. На его территории «будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей», а также будет проводиться программа «Патриотические выходные».

Концлагерь для детей
Фото: vk.com/typepetersburg
«Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки», – инфрмирует ГТРК «Карелия».

На строительство музея выдан президентский грант. Его основой станут декорации снятого в Карелии фильма «Весури». Музей будет располагаться на территории турбазы в Ватнаволоке. Посещение детей планируются раз в неделю.

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