Концлагерь для детей откроется в Карелии

Не настоящий, конечно. Музей. На его территории «будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей», а также будет проводиться программа «Патриотические выходные».

«Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки», – инфрмирует ГТРК «Карелия».

На строительство музея выдан президентский грант. Его основой станут декорации снятого в Карелии фильма «Весури». Музей будет располагаться на территории турбазы в Ватнаволоке. Посещение детей планируются раз в неделю.