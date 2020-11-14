Из-за пожара в подвале в Пикалево эвакуировали 60 человек, в том числе 15 детей

Пожар охватил 20 квадратных метров дощатых сараев в подвале многоквартирного пятиэтажного дома, расположенного в 6-м микрорайон Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 ноября в 01:12. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 01:58 – менее чем за час.

Во время тушения пожара из дома эвакуировали 60 жильцов. Из них 15 – дети. Люди пробыли на улице 1,5 часа, после чего вернулись в квартиры. Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.