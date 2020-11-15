Дед Мороз сократит новогодний тур по России из-за COVID-19

Маршрут традиционного новогоднего путешествия Всероссийского Деда Мороза в этом году будет сокращен из-за коронавируса.

“Волшебник мечтает, чтоб в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших. Если он не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит новогоднее поздравление и непременно разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года”, — говорится в пресс-службе Деда Мороза.

Добавляется, что в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге будут организованы экскурсионные и игровые программы с соблюдением всех мер безопасности. К слову, за последние четыре года главный волшебник проехал более 50 тысяч километров и побывал в городах от Владивостока до Калининграда.

Ранее мы рассказывали, что Выборг и Петербург стали Казань, Ярославль, Нижний Новгород. В этот список также попали Казань, Ярославль, Нижний Новгород.