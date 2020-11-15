Автовор погиб в драке с владельцем машины, упав на свой же нож

В ночь на 14 ноября в полицию Приозерска, позвонила женщина и сообщила, что неизвестный пытался проникнуть в принадлежащий ее сыну автомобиль.

Прибывшие на место полицейские установили, что 43-летний безработный пытался забрать ценные вещи из машины, но это заметил один из автовладельцев и попытался задержать злоумышленника. Завязалась драка, во время которой автовор достал нож, но по собственной неосторожности упал на него. Его госпитализировали, но он скончался в больнице.

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Известно, что погибший был ранее судимый. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.