На Копорском шоссе автомобиль влетел в столб, водитель погиб — фото

Смертельное ДТП произошло в ночь на 15 ноября на Копорском шоссе в районе промзоны ЛАЭС.
Фото: 78.ru
По предварительной информации, 31-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и автомобиль врезался в столб уличного освещения. Водитель от полученных травм погиб на месте, его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.
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