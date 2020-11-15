На Копорском шоссе автомобиль влетел в столб, водитель погиб — фото

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло в ночь на 15 ноября на Копорском шоссе в районе промзоны ЛАЭС.

На Копорском шоссе автомобиль влетел в столб, водитель погиб - фото Сосновый Бор, смертельная авария, Ленобласть, лаэс, Копорское шоссе, ДТП, водитель погиб
На Копорском шоссе автомобиль влетел в столб, водитель погиб - фото Сосновый Бор, смертельная авария, Ленобласть, лаэс, Копорское шоссе, ДТП, водитель погиб
На Копорском шоссе автомобиль влетел в столб, водитель погиб - фото Сосновый Бор, смертельная авария, Ленобласть, лаэс, Копорское шоссе, ДТП, водитель погиб
На Копорском шоссе автомобиль влетел в столб, водитель погиб - фото Сосновый Бор, смертельная авария, Ленобласть, лаэс, Копорское шоссе, ДТП, водитель погиб
Фото: 78.ru

По предварительной информации, 31-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и автомобиль врезался в столб уличного освещения. Водитель от полученных травм погиб на месте, его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии. 

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На Копорском шоссе автомобиль влетел в столб, водитель погиб - фото Сосновый Бор, смертельная авария, Ленобласть, лаэс, Копорское шоссе, ДТП, водитель погиб
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