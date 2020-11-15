Эксперт рассказал, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона

Номер телефона дает мошенникам больше личной информации, чем может показаться, заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

В частности, мошенники могут с легкостью узнать по номеру телефона фамилию, имя, отчество владельца и его паспортные данные. А уже через них найти информацию о недвижимости и автомобилях человека. По паспортным данным также можно узнать историю судебных разбирательств, наличие в базе розыска МВД, штрафы в ГИБДД, информацию о наличии долгов в ФССП и банковскую кредитную историю.

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“Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных”, — сказал эксперт.

Защититься от атаки злоумышленников поможет двухфакторная авторизация к важным сервисам.