Диетолог рассказала об опасности фруктовых соков

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что пить фруктовые соки не рекомендуется пациентам с сахарным диабетом, пишет газета «Известия«.

По словам специалиста, при отжиме во время приготовления сока теряются пищевые волокна и разрушаются стенки клеток фруктов, а уровень усвояемости сахаров организмом увеличивается.

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Стародубова отметила, что пациенты с диабетом в качестве замены сладостям с сахаром могут употреблять горький шоколад, ягоды и большинство фруктов. Кроме того, можно делать десерты с сахарозаменителями, например, со стевией или стевизидом, которые безопасны при умеренном потреблении и не повышают уровень простых сахаров в крови.

Также специалист посоветовала больным сахарным диабетом исключить алкоголь, поскольку спирт очень калориен и способствует накоплению жира.